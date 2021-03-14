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На Кубке мира в Чехии биатлонистка вылетела с трассы в лес (видео)

На Кубке мира в Чехии биатлонистка вылетела с трассы в лес (видео)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм nastassiakinnunen

Финская биатлонистка Анастасия Киннунен угодила в неприятное происшествие в Нове-Место.

Во время гонки преследования, что проходила в субботу, 13 марта, Анастасия не справилась с управлением и вылетела с трассы на полном ходу прямо в лесополосу. Несмотря на это, спортсменка поднялась и даже финишировала пасьюит в шестом десятке.

Инцидент с Киннунен попал на видео:

В воскресенье, 14 марта, на Кубке мира в Нове-Место состоится заключительная гонка - смешанная эстафета. С расписанием и результатами гонок 9-го этапа КМ можно ознакомиться у нас на сайте.

В Чехии на днях случился еще один инцидент. Мачта освещения рухнула на проезжающих мимо биатлонистов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,506

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Биатлон, Анастасия Киннунен.
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