В России в драке в ресторане погиб известный боец ММА

В российском городе Моздок, что находится в Северной Осетии, в результате драки погиб известный боец смешанного стиля Алан Хадзиев. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По информации источника, в ночь на 23 марта в ходе конфликта в одном из ресторанов Моздока в результате полученного ранения скончался боец ММА Алан Хадзиев. Также сообщается о смерти еще одного человека, участвовавшего в потасовке, местного предпринимателя. Еще один мужчина находится в реанимации.

Алан Хадзиев являлся двукратным чемпионом по версии FCF MMA. Данное направление смешанных единоборств считается экстремальным стилем в ММА. Кроме того, Хадзиев выступал и в кулачных боях, где в ближайшее время хочет дебютировать украинский боксер Денис Беринчик.

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