Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира в России (видео)

Во вторник, 23 марта, в Казани (Россия) состоялись решающие матчи в командных соревнованиях по шпаге у мужчин и женщин. Мужская сборная Украины в составе Богдана Никишина, Романа Свичкара, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея завоевала серебряные награды.
В финальной схватке украинские шпажисты уступили итальянцам со счетом 43:44. Примечательно, что украинцы растеряли свое преимущество и уступили соперникам лишь на последних секундах матча.
Team Italy are the winners of men's team epee World Cup in #Kazan2021, 44-43 Ukraine
Results https://t.co/pk6AEK0xdt#fencing #worldcup #roadtotokyo pic.twitter.com/17gVw6kqsC
— FIE (@FIE_fencing) March 23, 2021
Видео финальных поединков:
На пути в финал наши шпажисты обыграли Швецию (45:20), Израиль (45:43), Японию (29:25 и Китай (39:26). Таким образом, мужская сборная Украины гарантировала себе командную олимпийскую лицензию на Олимпиаду в Токио.
Ранее Рейзлин выиграл индивидуальную золотую медаль в Казани.
"Телеграф" напоминает, что украинские саблистки сенсационно не прошли отбор на Игры.