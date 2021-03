Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира в России (видео)

Во вторник, 23 марта, в Казани (Россия) состоялись решающие матчи в командных соревнованиях по шпаге у мужчин и женщин. Мужская сборная Украины в составе Богдана Никишина, Романа Свичкара, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея завоевала серебряные награды.

В финальной схватке украинские шпажисты уступили итальянцам со счетом 43:44. Примечательно, что украинцы растеряли свое преимущество и уступили соперникам лишь на последних секундах матча.

Team Italy are the winners of men's team epee World Cup in #Kazan2021, 44-43 Ukraine

Results https://t.co/pk6AEK0xdt#fencing #worldcup #roadtotokyo pic.twitter.com/17gVw6kqsC

— FIE (@FIE_fencing) March 23, 2021