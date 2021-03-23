Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира в России (видео)

Во вторник, 23 марта, в Казани (Россия) состоялись решающие матчи в командных соревнованиях по шпаге у мужчин и женщин. Мужская сборная Украины в составе Богдана Никишина, Романа Свичкара, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея завоевала серебряные награды.

В финальной схватке украинские шпажисты уступили итальянцам со счетом 43:44. Примечательно, что украинцы растеряли свое преимущество и уступили соперникам лишь на последних секундах матча.

Видео финальных поединков:

На пути в финал наши шпажисты обыграли Швецию (45:20), Израиль (45:43), Японию (29:25 и Китай (39:26). Таким образом, мужская сборная Украины гарантировала себе командную олимпийскую лицензию на Олимпиаду в Токио.

Ранее Рейзлин выиграл индивидуальную золотую медаль в Казани.

"Телеграф" напоминает, что украинские саблистки сенсационно не прошли отбор на Игры.