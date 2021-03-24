Известный российский биатлонист завершил карьеру на фоне допинг-скандала

Российский биатлонист Алексей Слепов решил завершить карьеру из-за допингового скандала. Об этом рассказал его тренер Валерий Храмоножкин.

В октябре 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не наказывать 34-летнего Слепова, пропустившего три допинг-теста, однако спустя неделю это решение было изменено и организация вновь взялась за биатлониста. По словам Храмоножкина, разбирательства вокруг его подопечного продолжаются, однако сам Алексей, пропустивший важные отборочные старты, решил не дожидаться решения РУСАДА и завершил карьеру.

Алексей Слепов является трехкратным чемпионом Европы по биатлону (все три медали он добыл на соревнованиях в Отепя в 2015 году), также он выигрывал общий зачет Кубка IBU 2013/14. Наивысшим достижением россиянина в Кубке мира является четвертое место в спринте в Поклюке в сезоне 2015/16.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на допинге попался известный российский спринтер.