Скачать
Среда, 24.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинская спортсменка похвасталась упругими ягодицами (фото)
Украинская спортсменка похвасталась упругими ягодицами (фото)
В футболе готовят революционное изменение
В футболе готовят революционное изменение
Невеста украинского футболиста забыла надеть нижнее белье (фото)
Невеста украинского футболиста забыла надеть нижнее белье (фото)
Сборная Украины сыграет с Францией с новым капитаном
Сборная Украины сыграет с Францией с новым капитаном

Известный российский биатлонист завершил карьеру на фоне допинг-скандала

Известный российский биатлонист завершил карьеру на фоне допинг-скандала
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter russianbiathlon

Российский биатлонист Алексей Слепов решил завершить карьеру из-за допингового скандала. Об этом рассказал его тренер Валерий Храмоножкин.

В России биатлонисты устроили массовый "побег", узнав о приезде допинг-офицеров

В октябре 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не наказывать 34-летнего Слепова, пропустившего три допинг-теста, однако спустя неделю это решение было изменено и организация вновь взялась за биатлониста. По словам Храмоножкина, разбирательства вокруг его подопечного продолжаются, однако сам Алексей, пропустивший важные отборочные старты, решил не дожидаться решения РУСАДА и завершил карьеру.

Алексей Слепов является трехкратным чемпионом Европы по биатлону (все три медали он добыл на соревнованиях в Отепя в 2015 году), также он выигрывал общий зачет Кубка IBU 2013/14. Наивысшим достижением россиянина в Кубке мира является четвертое место в спринте в Поклюке в сезоне 2015/16.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на допинге попался известный российский спринтер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 236

Все по теме:

Биатлон, Допинг, Алексей Слепов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Франция - Украина: Шевченко убрал нескольких футболистов из состава
02 Месси представил новую форму сборной Аргентины (фото)
03 Капитану национальной сборной сломали ногу во время матча (видео)
04 Поветкин признал силу Кличко
05 Милевский потерял тренера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь