В Испании бегун-спринтер "исчез" после финиша (видео)

В Испании на легкоатлетических соревнованиях произошел необычный инцидент.

Во время турнира спринтеров в Мадриде один из бегунов, который и выиграл забег, так сильно разогнался, что не сумел вовремя затормозить. А приближаясь к барьеру безопасности спортсмен поскользнулся, потерял равновесие и между двумя металлическими прутьями улетел прямо в подтрибунное помещение. Другие участники забега были в шоке от случившегося и в панике начали искать пропавшего бегуна.

Отметим, статус соревнований, а также имена участников происшествия не сообщаются. В сети видео было опубликовано на Youtube-канале Run Online TV.

Под описанием видео уточняется, что легкоатлет чудом остался невредим.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на чемпионате Европы по легкой атлетике украинки завоевали два "золота".