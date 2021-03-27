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В Испании бегун-спринтер "исчез" после финиша (видео)

В Испании бегун-спринтер "исчез" после финиша (видео)
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В Испании на легкоатлетических соревнованиях произошел необычный инцидент.

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Во время турнира спринтеров в Мадриде один из бегунов, который и выиграл забег, так сильно разогнался, что не сумел вовремя затормозить. А приближаясь к барьеру безопасности спортсмен поскользнулся, потерял равновесие и между двумя металлическими прутьями улетел прямо в подтрибунное помещение. Другие участники забега были в шоке от случившегося и в панике начали искать пропавшего бегуна.

Отметим, статус соревнований, а также имена участников происшествия не сообщаются. В сети видео было опубликовано на Youtube-канале Run Online TV.

Под описанием видео уточняется, что легкоатлет чудом остался невредим.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на чемпионате Европы по легкой атлетике украинки завоевали два "золота".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,001

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Легкая атлетика, Бег.
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