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У российского хоккеиста украли рюкзак, забитый деньгами

У российского хоккеиста украли рюкзак, забитый деньгами
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter hcatlant

У вратаря хоккейного клуба "Торпедо" Егора Синегубкина украли рюкзак, забитый деньгами. Об этом сообщает telegram-канал LIFE SHOT.

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По информации источника, хоккеист припарковался на своем BMW возле "Москва-Сити". Выйдя из машины, он забыл закрыть автомобиль, а по возвращении обнаружил отсутствие рюкзака, где были наличные. Сообщается, что Синегубкина обворовали на 800 тысяч рублей (около 293 тысяч гривен).

Полиция не обнаружила видимых повреждений на авто, сейчас по факту кражи проводится проверка.

Добавим, что Синегубкин выступает в "Торпедо" с прошлого года, ранее он играл за "МХЛ Атланта" и "Тайфун". 

Ранее "Телеграф" рассказывал о несчастном случае на хоккейной площадке в России, в результате которого погиб молодой спортсмен.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 161

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Москва, Россия, Хоккей, Кража, Егор Синегубкин.
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