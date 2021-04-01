У российского хоккеиста украли рюкзак, забитый деньгами

У вратаря хоккейного клуба "Торпедо" Егора Синегубкина украли рюкзак, забитый деньгами. Об этом сообщает telegram-канал LIFE SHOT.

По информации источника, хоккеист припарковался на своем BMW возле "Москва-Сити". Выйдя из машины, он забыл закрыть автомобиль, а по возвращении обнаружил отсутствие рюкзака, где были наличные. Сообщается, что Синегубкина обворовали на 800 тысяч рублей (около 293 тысяч гривен).

Полиция не обнаружила видимых повреждений на авто, сейчас по факту кражи проводится проверка.

Добавим, что Синегубкин выступает в "Торпедо" с прошлого года, ранее он играл за "МХЛ Атланта" и "Тайфун".

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