Девушка-боец ММА опубликовала пикантное видео в Instagram

Американская боец смешанных единоборства Пейдж Ванзант, выступающая на данным момент в кулачных боях Вare Knuckle Fighting Championship , опубликовала на своей страничке в Instagram пикантный видеоролик, где красотка засветилась полностью обнаженной.

На видео показаны кадры с фотосессий Пейдж, которая та проводит с завидной частотой. На одном из кадров Пейдж абсолютно голой предстала перед объективом камеры, а грудь она прикрыла рукой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Отметим, совсем недавно Ванзант дебютировала в кулачных боях. Бывшей спортсменке UFC приготовили "теплый" прием в кулачных боях - американке разбила лицо ее соотечественница Бритен Харт, при этом Пейдж довела дело судейского решения. В ММА Ванзант может похвастаться 8 победами при 5 поражениях, однако наибольшую славу ей принесли не бои, а откровенные фотосессии.

Ранее Ванзант похвасталась фигурой в душевой.