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Девушка-боец ММА опубликовала пикантное видео в Instagram

Девушка-боец ММА опубликовала пикантное видео в Instagram
16:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram paigevanzant

Американская боец смешанных единоборства Пейдж Ванзант, выступающая на данным момент в кулачных боях Вare Knuckle Fighting Championship , опубликовала на своей страничке в Instagram пикантный видеоролик, где красотка засветилась полностью обнаженной.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

На видео показаны кадры с фотосессий Пейдж, которая та проводит с завидной частотой. На одном из кадров Пейдж абсолютно голой предстала перед объективом камеры, а грудь она прикрыла рукой.

 
 
 
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Пейдж Ванзант

Отметим, совсем недавно Ванзант дебютировала в кулачных боях. Бывшей спортсменке UFC приготовили "теплый" прием в кулачных боях - американке разбила лицо ее соотечественница Бритен Харт, при этом Пейдж довела дело судейского решения. В ММА Ванзант может похвастаться 8 победами при 5 поражениях, однако наибольшую славу ей принесли не бои, а откровенные фотосессии. 

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Ранее Ванзант похвасталась фигурой в душевой

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 67

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Кулачные бои, Пейдж Ванзант.
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