Российских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение по некоторым российским легкоатлетам, в частности, по апелляциям олимпийских чемпионов Натальи Антюх и Андрея Сильнова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что суд не удовлетворил апелляции спортсменов. Отметим, дела против легкоатлетов был и возбуждены на основании отчета Ричарда Макларена.

У Антюх, которая является олимпийской чемпионкой Лондона (2012 год) в беге на 400 метров с барьерами, аннулированы все результаты с 30 июня 2013 года. А у Сильнова, который выиграл "золото" Игр в Пекине (2008 год) в прыжках в высоту, аннулированы все результаты с 8 июля 2013 года. Таким образом, звание олимпийских чемпионов у россиян не отберут, зато планируется взыскание любых наград и денег за участие в соревнованиях, которые состоялись, начиная с выше упомянутых дат.

"Телеграф" напоминает, что ранее CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на масштабных соревнованиях (Олимпиады и чемпионаты мира) под своим флагом.