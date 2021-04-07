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Российских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года

Российских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года
Обновлено 19:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram natalia_antyukh_team

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение по некоторым российским легкоатлетам, в частности, по апелляциям олимпийских чемпионов Натальи Антюх и Андрея Сильнова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Российский легкоатлет-чемпион попался на допинге

Сообщается, что суд не удовлетворил апелляции спортсменов. Отметим, дела против легкоатлетов был и возбуждены на основании отчета Ричарда Макларена.

У Антюх, которая является олимпийской чемпионкой Лондона (2012 год) в беге на 400 метров с барьерами, аннулированы все результаты с 30 июня 2013 года. А у Сильнова, который выиграл "золото" Игр в Пекине (2008 год) в прыжках в высоту, аннулированы все результаты с 8 июля 2013 года. Таким образом, звание олимпийских чемпионов у россиян не отберут, зато планируется взыскание любых наград и денег за участие в соревнованиях, которые состоялись, начиная с выше упомянутых дат.

"Телеграф" напоминает, что ранее CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на масштабных соревнованиях (Олимпиады и чемпионаты мира) под своим флагом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Легкая атлетика, Допинг, CAS, Наталья Антюх, Андрей Сильнов.
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