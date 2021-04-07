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Олимпийская чемпионка Баюл усмотрела плагиат в наряде россиянки Загитовой (фото)

Олимпийская чемпионка Баюл усмотрела плагиат в наряде россиянки Загитовой (фото)
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram azagitova

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера в одиночном катании, Оксана Баюл усмотрела плагиат в наряде российской олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой. Баюл отметила сходство, а также прикрепила текст песни про костюмчик из к/ф "Чародеи".

Суд отклонил апелляцию фигуристки Баюл, требовавшую взыскать с Украины $50 млн

 
 
 
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Публикация от Oksana Baiul Оксана Баюл (@oksanabaiul)

"Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова", - написала Баюл на своей страничке в Instagram, прикрепив фото своего костюмчика и наряда Загитовой, в которой та выступала на Олимпийских играх-2018. 

Отметим, Баюл закрыла комментарии к этому посту.

Ранее Оксана публично упрекнула российскую журналистку в некомпетентности

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 194

Все по теме:

Олимпийские игры, Фигурное катание, Оксана Баюл, Алина Загитова.
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