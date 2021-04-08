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Избитый молдавский боец ММА просто отвернул голову для победы (видео)

Избитый молдавский боец ММА просто отвернул голову для победы (видео)
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram onechampionship

На турнире по смешанным единоборствам ONE on TNT 1, что проходил в Сингапуре зрители стали свидетелями неоднозначной остановки боя.

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В поединке бывшего чемпиона UFC в легком весе американца Эдди Альвареса с молдавским бойцом Юрием Лапикусом была зафиксирована победа второго дисквалификацией. Эдди уже в дебюте поединка перевел соперника в партер, где принялся добивать оппонента. Юрий то ли специально, то ли нет отвернул голову от Альвареса таким образом, чтобы удары именитого американца ложились прямо ему в затылок, что запрещено правилами ММА. В итоге после серии таких запрещенных ударов рефери остановил схватку и дисквалифицировал Альвареса.

В сети с недоумением отнеслись к этой ситуации, ведь, что было делать Эдди, который уже фактически заканчивал схватку, не совсем ясно.

Видео остановки боя Эдди Альварес - Юрий Лапикус доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу еще один экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон впервые в карьере оказался в нокауте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 396

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Эдди Альварес, ONE Championship, Юрий Лапикус.
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