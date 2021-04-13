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Роскошный удар в профессиональном снукере попал на видео

Роскошный удар в профессиональном снукере попал на видео
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Английский профессиональный снукерист Луис Хиткот удивил болельщиков нестандартным решением в поединке отбора на чемпионат мира против представителя Уэльса Райана Дэя.

Украинец стал чемпионом Европы по снукеру

Хиткот попал в весьма сложную ситуацию, ведь ему надо было попадать по желтому шару, а биток был зажат между бортом стола и черным шаром. Однако англичанин проявил смекалку и решился на рискованный удар от края лузы. В итоге зрители стали свидетелями роскошного попадания, при чем в дальнейшем биток удачно стал для удачного продолжения. К сожалению для Луиса, встреча завершилась его поражением, однако данный удар явно войдет в историю этого вида спорта.

"Лучший выход тысячелетия", - отметили этот момент в официальном аккаунте World Snooker Tour.

 
 
 
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Публикация от WST (@worldsnookertour)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ронни О'Салливан в шестой раз стал победителем на ЧМ по снукеру.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 206

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Снукер, Луис Хиткот.
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