Роскошный удар в профессиональном снукере попал на видео

Английский профессиональный снукерист Луис Хиткот удивил болельщиков нестандартным решением в поединке отбора на чемпионат мира против представителя Уэльса Райана Дэя.

Хиткот попал в весьма сложную ситуацию, ведь ему надо было попадать по желтому шару, а биток был зажат между бортом стола и черным шаром. Однако англичанин проявил смекалку и решился на рискованный удар от края лузы. В итоге зрители стали свидетелями роскошного попадания, при чем в дальнейшем биток удачно стал для удачного продолжения. К сожалению для Луиса, встреча завершилась его поражением, однако данный удар явно войдет в историю этого вида спорта.

"Лучший выход тысячелетия", - отметили этот момент в официальном аккаунте World Snooker Tour.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WST (@worldsnookertour)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ронни О'Салливан в шестой раз стал победителем на ЧМ по снукеру.