Украинская фигуристка пожаловалась на нападки россиян (видео)

Прославленная украинская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр в Лиллехаммере, Оксана Баюл призналась, что стала объектом нападок россиян. Об этом спортсменка рассказала в интервью Маричке Падалко в Instagram.

По словам украинки, все началось с того, что она отказала российским СМИ в комментарии. А после этого каждый ее пост в соцсетях журналисты из РФ перекручивали, а на ее страничку в Instagram набегали сотни троллей. Однако Баюл не отчаивается и на каждую подобную "атаку" она сполна отвечает, правда, по ее словам, становится только хуже. Спортсменка также отмечает, что не понимает того, что сейчас происходит.

"Мне позвонили из России и попросили интервью. Я сказала "Нет", и после этого все, что я начинала выставлять на своих страницах, они начали это все брать и "переворачивать" и выставлять меня в негативном свете. Зачем им это надо я понятия не имею. Я начала отвечать. Если меня атакуют, я не буду сидеть с закрытым ртом и ничего не говорить. Я начала говорить в обратку. Но получается так, что становится все хуже, и хуже, и хуже", - рассказала Баюл.

Полная запись эфира:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

"Телеграф" напоминает, что Баюл является олимпийской чемпионкой 1994 года в одиночном катании. Кроме того, на ее счету победа на чемпионате мира в Праге (1993 год), а также два серебра на чемпионатах Европы в Хельсинки (1993 год) и Копенгагене (1994 год).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Баюл обвинила россиян в плагиате.