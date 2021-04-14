В России спортсменов наградили не медалями, а сушкой (фото)

В России маленьких спортсменов решили наградить сушкой. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По информации источника, на соревнованиях по самбо, которые проходили в Московской области, детям-призерам вручили "съедобные медали". На шею спортсменам повесили сушки. Сообщается, что стандартных медалей у организаторов не нашлось, шоколадных также, поэтому обходились подручными средствами. В итоге на торжественной церемонии победителя и призеров ждали "бублики" на обычных нитках.

Источник отмечает, что лучшая награда - это та, которую можно съесть.

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