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Киргизский боец ММА отправил россиянина в тяжелый нокаут, но победы ему не дали (видео)

Киргизский боец ММА отправил россиянина в тяжелый нокаут, но победы ему не дали (видео)
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

На турнире по смешанным единоборствам ACA Young Eagles 18, что проходил в России, зрители стали свидетелями весьма странных событий.

Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)

В поединке представителя Киргизстана Рустама Аманбаева с российским бойцом Сайханом Джабраиловым первые два раунда прошли без эксцессов. А вот в третьей пятиминутке в силу вступила сила домашнего судейства. Пока рефери выгонял с клетки представителей бойцов и выбрасывал полотенце, которое забыл секундант, сами спортсмены начали третий раунд без команды. В итоге, когда рефери спохватился, бой уже был фактически завершен - российский боец оказался в тяжелейшем нокауте, а киргиз добивал его.

Рефери, посовещавшись с диктором, принял неоднозначное решение признать поединок несостоявшимся, ведь бойцы начали третий раунд без его команды, а Сайхан после избиения продолжать схватку уже не мог.

Рустам Аманбаев - Сайхан Джабраилов - видео остановки боя:

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте от бойца ММА, который вырубил оппонента "вертухой".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 439

Все по теме:

Россия, MMA, Смешанные единоборства.
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