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Украинская фигуристка обвинила россиян в очередном плагиате (видео)

Украинская фигуристка обвинила россиян в очередном плагиате (видео)
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Знаменита украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера, Оксана Баюл вновь обвинила россиян в плагиате. На этот раз украинка считает, что у нее "украли" костюм "Белого Лебедя", в образе которого она выступала в 90-х.

Олимпийская чемпионка Баюл усмотрела плагиат в наряде россиянки Загитовой (фото)

В качестве доказательств Баюл прикрепила выступление россиянки Камилы Валиевой шестилетней давности в том же образе. Оксана отметила, что схожесть с ее выступлением отметила даже не она сама, а фанаты. Кроме того, олимпийская чемпионка обратилась к хореографу российской группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову, который у себя в соцсетях ответил Баюл на обвинения в плагиате.

"Посмотри, это не мои слова, а слова фанатов... Надеюсь, этот костюм не шили у тебя в ателье? Ты лучше вообще скажи, что ты не знаешь, кто такая Оксана Баюл", - написала фигуристка у себя на страничке в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Oksana Baiul Оксана Баюл (@oksanabaiul)

"Белый Лебедь" в исполнении Баюл на Олимпийских играх (выставочное выступление):

Напомним, Оксана Баюл является олимпийской чемпионкой 1994 года в одиночном катании. Также она побеждала на чемпионате мира в Праге (1993 год) и становилась второй на чемпионатах Европы в Хельсинки (1993 год) и Копенгагене (1994 год).

Ранее Баюл рассказала, с чего начался ее конфликт с представителями РФ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 173

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Фигурное катание, Оксана Баюл.
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