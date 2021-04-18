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В России погиб лыжник, влетевший на повороте в дерево (видео)

В России погиб лыжник, влетевший на повороте в дерево (видео)
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

На соревнованиях по лыжному спорту в России случилась трагедия. Спортсмен не вписался в поворот, на большой скорости влетел в дерево и погиб. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Летающий лыжник упал с трамплина на скорости свыше 100 км/ч (видео)

По информации источника, происшествие произошло во время Всероссийского Авачинского марафона, что состоялся на Камчатке. 56-летний мужчина на большой скорости вылетел за пределы трассы и ударился головой об дерево, получив несовместимые с жизнью травмы. Имя погибшего не сообщается. Примечательно, что на злосчастном повороте падали многие спортсмены, а рядом с местом трагедии дежурил спасатель.

Видео происшествия на Камчатке доступно в сети:

Ранее "Телеграф" рассказывал о жутком падении горнолыжницы на соревнованиях в Италии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 241

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Россия, Лыжный спорт.
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