В России погиб лыжник, влетевший на повороте в дерево (видео)

На соревнованиях по лыжному спорту в России случилась трагедия. Спортсмен не вписался в поворот, на большой скорости влетел в дерево и погиб. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По информации источника, происшествие произошло во время Всероссийского Авачинского марафона, что состоялся на Камчатке. 56-летний мужчина на большой скорости вылетел за пределы трассы и ударился головой об дерево, получив несовместимые с жизнью травмы. Имя погибшего не сообщается. Примечательно, что на злосчастном повороте падали многие спортсмены, а рядом с местом трагедии дежурил спасатель.

Видео происшествия на Камчатке доступно в сети:

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