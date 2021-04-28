Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Динамо" готовит трансферную бомбу
"Динамо" готовит трансферную бомбу
Футбольный клуб объявил о подписании аллигатора, который напугал игроков на тренировке (видео)
Футбольный клуб объявил о подписании аллигатора, который напугал игроков на тренировке (видео)
ПСЖ сделал предложение Месси, от которого тот не может отказаться
ПСЖ сделал предложение Месси, от которого тот не может отказаться
ПСЖ - "Ман Сити": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
ПСЖ - "Ман Сити": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Российский флаг убрали с эфира прямо во время финала чемпионата мира (видео)

Российский флаг убрали с эфира прямо во время финала чемпионата мира (видео)
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В Польше во время матча за титул чемпионки мира по международным шашкам случился конфуз. Один из представителей организаторов убрал российский флаг прямо во время игры. Данный момент попал в трансляцию битвы за шашечную корону.

Никакой "Катюши": сборной России назначили гимн на ЧМ-2021 по хоккею

В ходе четвертого раунда противостояния чемпионки мира россиянки Тамары Тансыккужиной с претенденткой из Польши Наталией Садовской один из организаторов ворвался в прямой эфир, чтобы убрать российский флаг, приклеенный к столу.

Видео инцидента с флагом РФ доступно в сети (смотреть с 1:02:56):

Сообщается, что данная мера была санкционирована бывшим министром спорта Польши Витольдом Банькой, который позвонил и попросил убрать флаг РФ с эфира. 

После 4-го раунда Тансыккужина уступает Садовской со счетом 32:16. Отметим, всего в поединке запланировано 12 раундов, в каждом из них разыгрывается по 12 очков.

"Телеграф" напоминает, что в конце 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне встал на сторону Всемирного антидопингового агентства в деле против российского спорта. По решению CAS на 2 года на крупных международных соревнованиях (ЧМ и Олимпиады) символика РФ недопустима, в частности, запрещен флаг России и национальный гимн РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России определились с гимном для Олимпийских игр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 493

Все по теме:

Польша, Россия, Международные шашки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Реал" - "Челси": гости издевательски открыли счет в полуфинале Лиги чемпионов (видео)
02 Бензема пушечным ударом сравнял счет в полуфинале Лиги чемпионов с "Челси" (видео)
03 "Реал" и "Челси" в первом полуфинале Лиги чемпионов победителя не выявили (видео)
04 Российский флаг убрали с эфира прямо во время финала чемпионата мира (видео)
05 Футбольный клуб объявил о подписании аллигатора, который напугал игроков на тренировке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь