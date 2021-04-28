Российский флаг убрали с эфира прямо во время финала чемпионата мира (видео)

В Польше во время матча за титул чемпионки мира по международным шашкам случился конфуз. Один из представителей организаторов убрал российский флаг прямо во время игры. Данный момент попал в трансляцию битвы за шашечную корону.

В ходе четвертого раунда противостояния чемпионки мира россиянки Тамары Тансыккужиной с претенденткой из Польши Наталией Садовской один из организаторов ворвался в прямой эфир, чтобы убрать российский флаг, приклеенный к столу.

Видео инцидента с флагом РФ доступно в сети (смотреть с 1:02:56):

Сообщается, что данная мера была санкционирована бывшим министром спорта Польши Витольдом Банькой, который позвонил и попросил убрать флаг РФ с эфира.

После 4-го раунда Тансыккужина уступает Садовской со счетом 32:16. Отметим, всего в поединке запланировано 12 раундов, в каждом из них разыгрывается по 12 очков.

"Телеграф" напоминает, что в конце 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне встал на сторону Всемирного антидопингового агентства в деле против российского спорта. По решению CAS на 2 года на крупных международных соревнованиях (ЧМ и Олимпиады) символика РФ недопустима, в частности, запрещен флаг России и национальный гимн РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России определились с гимном для Олимпийских игр.