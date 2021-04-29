Украинский боец ММА устроил потасовку на взвешивании (видео)

В пятницу, 30 апреля (время киевское), украинский боец Аскар Можаров (23-7) сразится с американцем Джорданом Янгом (11-1) в рамках вечере ММА от промоушена Professional Fighters League (PFL).

Накануне поединка, который пройдет в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), бойцы поучаствовали в традиционной процедуре взвешивания. После нее спортсмены провели дуэль взглядов. Столкнувшись взглядами, бойцы немного потолкались, добавив жару в своем противостоянии.

Небольшая потасовка во время дуэли взглядов между Аскаром Можаровым и Джорданом Янгом:

Отметим, поединок бойцов пройдет в рамках шоу PFL 2. В главном бою вечера ММА в октагон выйдут экс-чемпион Bellator Рори Макдональд и Кертис Миллендер.

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