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Украинский боец ММА устроил потасовку на взвешивании (видео)

Украинский боец ММА устроил потасовку на взвешивании (видео)
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В пятницу, 30 апреля (время киевское), украинский боец Аскар Можаров (23-7) сразится с американцем Джорданом Янгом (11-1) в рамках вечере ММА от  промоушена Professional Fighters League (PFL).

Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)

Накануне поединка, который пройдет в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), бойцы поучаствовали в традиционной процедуре взвешивания. После нее спортсмены провели дуэль взглядов. Столкнувшись взглядами, бойцы немного потолкались, добавив жару в своем противостоянии.

Небольшая потасовка во время дуэли взглядов между Аскаром Можаровым и Джорданом Янгом:

Отметим, поединок бойцов пройдет в рамках шоу PFL 2. В главном бою вечера ММА в октагон выйдут экс-чемпион Bellator Рори Макдональд и Кертис Миллендер.

Ранее "Телеграф" сообщал о жуткой травме бойца ММА на вечере UFC.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Аскар Можаров, Джордан Янг.
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