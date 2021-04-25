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Боец UFC сломал ногу, нанеся первый удар в бою (видео)

Боец UFC сломал ногу, нанеся первый удар в бою (видео)
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ChrisWeidman

На вечере смешанных единоборств в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялось немало зрелищных боев, однако затмило все жуткое повреждение одного из бойцов.

Ногой в голову: жесткий нокаут в чемпионском бою UFC (видео)

В поединке основного карда встретились средневесы американец ямайского происхождения Юрая Холл и представитель США Крис Вайдман. Бойцы начали с разведки, а первый удар, который в итоге и стал роковым, нанес Вайдман. Крис исполнил лоу-кик, который привел к перелому его ноги в районе голени.

Видео жуткой травмы Вайдмана доступно в сети (не для слабонервных):

Бойца тут же отправили в госпиталь:

Отметим, непобедимый Хол из-за травмы соперника добыл 17-ю победу в профи. Вайдман проиграл в шестой раз, имея на своем счету 15 побед.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу Камару Усман эффектно нокаутировал Хорхе Масвидаля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 811

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Нокаут, MMA, Крис Вайдман, Юрая Холл.
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