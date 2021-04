Боец UFC сломал ногу, нанеся первый удар в бою (видео)

На вечере смешанных единоборств в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялось немало зрелищных боев, однако затмило все жуткое повреждение одного из бойцов.

В поединке основного карда встретились средневесы американец ямайского происхождения Юрая Холл и представитель США Крис Вайдман. Бойцы начали с разведки, а первый удар, который в итоге и стал роковым, нанес Вайдман. Крис исполнил лоу-кик, который привел к перелому его ноги в районе голени.

Видео жуткой травмы Вайдмана доступно в сети (не для слабонервных):

Chris Weidman snaps his leg just like Anderson Silva.... pic.twitter.com/acr4JJppwN

Бойца тут же отправили в госпиталь:

Chris Weidman was stretchered off after suffering a leg injury against Uriah Hall. #UFC261 pic.twitter.com/lpwhGmHO3D

— ESPN (@espn) April 25, 2021