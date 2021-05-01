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"Красный Король" "задушил" американского бойца ММА в первом раунде (видео)

"Красный Король" "задушил" американского бойца ММА в первом раунде (видео)
Обновлено 08:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram romac_gorilla

На вечере смешанных единоборств PFL 2 в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) в главном поединке шоу встретились канадский полусредневес Рори Макдональд и американец Кертис Милендер

Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)

Уже в первом раунде Макдональд по прозвищу "Красный Король" перевел соперника в партер, где со спины провел удушающий прием, который вынудил Милендера сдаться.

Видео сабмишна в бою Рори Макдональд - Кертис  Милендер:

 
 
 
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Публикация от Professional Fighters League (@pflmma)

Для 31-летнего "Рори" этот успех стал 22 в карьере при шести поражениях, Кертис, в свою очередь, проиграл в восьмой раз, имея на своем счету 16 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу в Атлантик-Сити зрители стали свидетелями нокаута от "Мутанта".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 448

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Рори Макдональд, Кертис Милендер.
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