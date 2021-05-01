Шведский боец ММА едва не выбил глаз россиянину (видео)

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Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sadibousy

На вечере смешанных единоборств от промоушена Professional Fighters League в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) один из поединков карда был признан несостоявшимся. 

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В андеркарде турнира выступили швед Садибу Су и россиянин Николай Алексахин. Представитель РФ владел преимуществом, однако нанести какой-то решающий урон сопернику он сумел. А во втором раунде россиянин вновь пошел в атаку, но нарвался на удар-тычок от шведа, в результате которого пострадал левый глаз Алексахина. Николай по рекомендации врача не стал продолжать схватку, а поединок, который не добрался до своего экватора, был признан судейской комиссией несостоявшимся. 

Видео остановки боя:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в главном бою шоу в Атлантик-Сити встретились Рори Макдональд и Кертис Милендер.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 114

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Травма, MMA, Смешанные единоборства.
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