Шведский боец ММА едва не выбил глаз россиянину (видео)

На вечере смешанных единоборств от промоушена Professional Fighters League в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) один из поединков карда был признан несостоявшимся.

В андеркарде турнира выступили швед Садибу Су и россиянин Николай Алексахин. Представитель РФ владел преимуществом, однако нанести какой-то решающий урон сопернику он сумел. А во втором раунде россиянин вновь пошел в атаку, но нарвался на удар-тычок от шведа, в результате которого пострадал левый глаз Алексахина. Николай по рекомендации врача не стал продолжать схватку, а поединок, который не добрался до своего экватора, был признан судейской комиссией несостоявшимся.

Видео остановки боя:

No contest after Sadibou Sy accidentally pokes Nikolay Aleksakhin’s left eye pic.twitter.com/rwklDbGJxw — Will (@ChillemDafoe) April 29, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что в главном бою шоу в Атлантик-Сити встретились Рори Макдональд и Кертис Милендер.