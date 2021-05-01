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Грузинский боец ММА жестко ответил на нападки россиян (видео)

Грузинский боец ММА жестко ответил на нападки россиян (видео)
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram merab.dvalishvili

Грузинский боец ММА Мераб Двалишвили стал объектом нападок со стороны россиян за то, что поддержал американца Алджэмейна Стерлинга в бою против представителя РФ Петра Яна. Перед своим очередным поединком в UFC Мераб нашел, что ответить недоброжелателям.

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"Люди, которые оскорбляют меня, показывают свое истинное лицо. Им не интересен спорт, им нужна агрессия. Тот факт, что я из Грузии, вовсе не означается, что я должен поддерживать россиянина. С какой стати я должен поддерживать Петра Яна? Мой друг Алджэмей. Мы живем в одном городе, вместе тренируемся. Россия и Грузия - это две разные страны. Если россиянин дерется, это не означает, что грузин обязательно должен быть за него. У России была война с Грузией, Россия оккупировала Грузию. С политической точки зрения у России и Грузии плохие отношения", - заявил Двалишвили в интервью на YouTube-канале "Ушатайка : Спорт-Экспресс".

Отметим, уже 2 мая (время киевское) Двалишвили проведет бой против американца Коди Стаманна в рамках турнира UFC Vegas 25.

"Телеграф" напоминает, что Стерлинг добыл весьма спорную победу над Яном. В России многие считают, что американец не заслужил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,785

Все по теме:

Россия, Грузия, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Мераб Двалишвили, Алджэмейн Стерлинг.
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