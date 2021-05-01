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Российская чемпионка мира со слезами на глазах пожаловалась на зарплату (видео)

Российская чемпионка мира со слезами на глазах пожаловалась на зарплату (видео)
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram rita_vasileva24

Известная российская биатлониста Маргарита Васильева со слезами на глазах поведала, что ее зарплата за апрель составила 10 тысяч рублей (около 3,7 тысяч гривен).

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29-летняя спортсменка опубликовала несколько постов у себя в сторис в Instagram на эту тему, а на одном даже расплакалась. Кроме того, биатлонистка показала, что усердно тренируется, однако теперь для своей подготовки к грядущим стартам ей, видимо, придется взять кредит.

"Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тыс. рублей", - подписала ролик со слезами Маргарита.

Затем Васильева опубликовала снимок со своей активности во время последней тренировки. "Может, пойти работать, а как же результат? А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?" - порассуждала Васильева на эту тему.

"Телеграф" напоминает, что Маргарита является чемпионкой мира по летнему биатлону в Нове-Место (смешанная эстафета, 2018 год). Кроме того, она успела выиграть одно "золото" в составе женской эстафетной команды на этапе Кубка мира в Оберхофе (сезон 2018/19). 

В сентябре 2019 года Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил (спортсменка систематически пропускала допинг-тестирования во внесоревновательный период).

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время соревнований по биатлону в России спортсмен бросил палкой в соперников.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Маргарита Васильева.
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