Российская чемпионка мира со слезами на глазах пожаловалась на зарплату (видео)

Известная российская биатлониста Маргарита Васильева со слезами на глазах поведала, что ее зарплата за апрель составила 10 тысяч рублей (около 3,7 тысяч гривен).

29-летняя спортсменка опубликовала несколько постов у себя в сторис в Instagram на эту тему, а на одном даже расплакалась. Кроме того, биатлонистка показала, что усердно тренируется, однако теперь для своей подготовки к грядущим стартам ей, видимо, придется взять кредит.

"Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тыс. рублей", - подписала ролик со слезами Маргарита.

Затем Васильева опубликовала снимок со своей активности во время последней тренировки. "Может, пойти работать, а как же результат? А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?" - порассуждала Васильева на эту тему.

"Телеграф" напоминает, что Маргарита является чемпионкой мира по летнему биатлону в Нове-Место (смешанная эстафета, 2018 год). Кроме того, она успела выиграть одно "золото" в составе женской эстафетной команды на этапе Кубка мира в Оберхофе (сезон 2018/19).

В сентябре 2019 года Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил (спортсменка систематически пропускала допинг-тестирования во внесоревновательный период).

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время соревнований по биатлону в России спортсмен бросил палкой в соперников.