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Российский биатлонист бросил сломанную палку в соперников (видео)

Российский биатлонист бросил сломанную палку в соперников (видео)
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В субботу, 3 апреля, на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске состоялся мужской масс-старт. Во время гонки у одного из спортсменов не выдержали нервы.

В России лыжники обменялись ударами после финиша (видео)

На первом круге в подъеме представитель Ханты-Мансийского автономного округ Вадим Филимонов стал одним из участников массового завала. В итоге у биатлониста сломалась палка. Затем спортсмен, не сдержав эмоций, швырнул поломанный инвентарь в сторону ушедших вперед оппонентов. К счастью, Вадима подвела точность.  

Видео инцидента с Филимоновым:

После второй стрельбы Вадим решил не продолжать борьбу и досрочно завершил гонку. Победу в заезде одержал Евгений Гараничев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российский лыжник Александр Большунов попытался ударить соперника палкой, а затем на лыжах сбил целую команду. Позднее федерация лыжного спорта вынесла вердикт в этом деле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Россия, Вадим Филимонов.
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