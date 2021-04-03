Российский биатлонист бросил сломанную палку в соперников (видео)

В субботу, 3 апреля, на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске состоялся мужской масс-старт. Во время гонки у одного из спортсменов не выдержали нервы.

На первом круге в подъеме представитель Ханты-Мансийского автономного округ Вадим Филимонов стал одним из участников массового завала. В итоге у биатлониста сломалась палка. Затем спортсмен, не сдержав эмоций, швырнул поломанный инвентарь в сторону ушедших вперед оппонентов. К счастью, Вадима подвела точность.

Видео инцидента с Филимоновым:

После второй стрельбы Вадим решил не продолжать борьбу и досрочно завершил гонку. Победу в заезде одержал Евгений Гараничев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российский лыжник Александр Большунов попытался ударить соперника палкой, а затем на лыжах сбил целую команду. Позднее федерация лыжного спорта вынесла вердикт в этом деле.