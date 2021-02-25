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Четверг, 25.02.2021
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Лучший российский лыжник отделался смешным штрафом за удар соперника (видео)

Лучший российский лыжник отделался смешным штрафом за удар соперника (видео)
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм san_sanych_bolshunov

Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесла вердикт в деле лидера сборной РФ Александра Большунова. Об этом сообщает eurosport.

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По информации источника, российскому лыжнику придется выплатить штраф в размере 2 тысячи франков (1,8 тысячи евро), а также ему назначен испытательный срок в размере пяти гонок. Если россиянин вновь проявит агрессию, то его дисквалифицируют на две гонки. Российская сторона будет обжаловать приговор FIS.

Напомним, в конце января на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) на финише эстафетной гонки Большунов в борьбе за "серебро" ударил палкой местного спортсмена, а затем въехал уже во всю команду финнов. Результат команды РФ был аннулирован организаторами.

Видео инцидента:

Ранее сообщалось, что Большунову грозит тюремный срок.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лыжный спорт, Александр Большунов.
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