В России лыжники обменялись ударами после финиша (видео)

В среду, 31 марта, в Тюмени в рамках чемпионата России по лыжным гонкам прошел мужской командный спринт. После финиша в полуфинале два спортсмена едва не устроили потасовку, что запечатлели телекамеры.

Спортсмен из Удмуртской Республики Владислав Афанасьев что-то не поделил с представителем Республики Татарстан Антоном Быковым. В итоге Быков после разговора на повышенных тонах ногой ударил соперника. Афанасьев тут же отомстил, ударив оппонента палкой. На этом конфликт был исчерпан.

Перепалка лыжников попала на видео:

"Телеграф" напоминает, что недавно российский лыжник-чемпион Александр Большунов на финише гонки в Лахти (Финляндия) ударил соперника палкой, а затем после финиша специально снес всю сборную Финляндии. За этот проступок Большунов получил смешной штраф.