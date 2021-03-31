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В России лыжники обменялись ударами после финиша (видео)

В России лыжники обменялись ударами после финиша (видео)
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В среду, 31 марта, в Тюмени в рамках чемпионата России по лыжным гонкам прошел мужской командный спринт. После финиша в полуфинале два спортсмена едва не устроили потасовку, что запечатлели телекамеры. 

Российскую лыжницу, повалившую соперницу на финише, лишили "золота" чемпионата мира (видео)

Спортсмен из Удмуртской Республики Владислав Афанасьев что-то не поделил с представителем Республики Татарстан Антоном Быковым. В итоге Быков после разговора на повышенных тонах ногой ударил соперника. Афанасьев тут же отомстил, ударив оппонента палкой. На этом конфликт был исчерпан.

Перепалка лыжников попала на видео:

"Телеграф" напоминает, что недавно российский лыжник-чемпион Александр Большунов на финише гонки в Лахти (Финляндия) ударил соперника палкой, а затем после финиша специально снес всю сборную Финляндии. За этот проступок Большунов получил смешной штраф.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Россия, Лыжный спорт.
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