Грузинский боец ММА фирменным ударом нокаутировал соперника (Видео)

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств, который порадовал зрителей яркими нокаутами.

В одном из поединков основного карда встретились представители полулегкого веса 32-летний грузин Гига Чикадзе и 37-летний представитель США Каб Суонсон. Уже в начале второй минуты Чикадзе исполнил свой фирменный мидл-кик, который потряс оппонента. Затем грузин без проблем добил соперника.

Видео нокаута в бою Гига Чикадзе - Каб Суонсон:

В мире ММА мгновенно отреагировали на победу Чикадзе, а в сети его именем уже стали называть удар ногой в область печени - "гига-кик".

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"Телеграф" напоминает, что в главном поединке турнира в Лас-Вегасе Доминик Рейес нокаутом проиграл Иржи Прохазке.