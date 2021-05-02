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Грузинский боец ММА фирменным ударом нокаутировал соперника (Видео)

Грузинский боец ММА фирменным ударом нокаутировал соперника (Видео)
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств, который порадовал зрителей яркими нокаутами.

Белорусский боец ММА добыл победу, нанеся запрещенный удар после гонга (видео)

В одном из поединков основного карда встретились представители полулегкого веса 32-летний грузин Гига Чикадзе и 37-летний представитель США Каб Суонсон. Уже в начале второй минуты Чикадзе исполнил свой фирменный мидл-кик, который потряс оппонента. Затем грузин без проблем добил соперника.

Видео нокаута в бою Гига Чикадзе - Каб Суонсон: 

В мире ММА мгновенно отреагировали на победу Чикадзе, а в сети его именем уже стали называть удар ногой в область печени - "гига-кик".

 
 
 
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Публикация от ufc (@ufc)

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке турнира в Лас-Вегасе Доминик Рейес нокаутом проиграл Иржи Прохазке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 374

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Каб Суонсон, Гига Чикадзе.
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