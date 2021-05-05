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Украинские дзюдоисты завоевали три награды на Кубке Европы

Украинские дзюдоисты завоевали три награды на Кубке Европы
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф Фото: НОК UkraineJudoFederation

В минувший уик-энд в Загребе (Хорватия) состоялся Открытый Кубок Европы по дзюдо, на котором сборная Украины завоевала три медали.

Украинская дзюдоистка похвасталась фигурой в бикини (фото)

Киевлянин Антон Савицкий стал лучшим в категории до 100 кг, харьковчанин Евгений Вегера выиграл бронзовую медаль в том же весе, а еще одна "бронза" на счету киевлянина Геворга Манукяна, который соревновался в весе до 81 кг.

Следующим важным стартом для украинских дзюдоистов станет Открытый Кубок Украины, который состоится 13 мая в Киеве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка Белодед снялась с финального поединка на чемпионате Европ в Португалии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Дзюдо.
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