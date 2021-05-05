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Лидер сборной Украины впервые станет отцом

Лидер сборной Украины впервые станет отцом
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram oleh_plotnyitskyi

Известный украинский волейболист, капитан национальной команды, Олег Плотницкий впервые станет отцом. Об этом стало известно после публикации в сети снимка, на котором его жена Анна Степанюк, которая является профессиональной волейболисткой, находится в положении.

Российский волейболист оскандалился из-за унизительных комментариев в адрес девушки в соцсети

Трогательное фото пара разместила в Facebook.

 Сейчас Плотницкий выступает за "Перуджу". В текущем сезоне его команда завоевала серебряные награды в чемпионате Италии. Свою карьеру Олег начинал в харьковском "Локомотиве", затем он перебрался в Италию, где два года выступал за "Милан", а с 2019 года он выступает за свой нынешний клуб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборную Украины U-20 по волейболу со скандалом отстранили от чемпионата Европы-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Волейбол, Олег Плотницкий, Сборная Украины по волейболу.
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