Лидер сборной Украины впервые станет отцом

Известный украинский волейболист, капитан национальной команды, Олег Плотницкий впервые станет отцом. Об этом стало известно после публикации в сети снимка, на котором его жена Анна Степанюк, которая является профессиональной волейболисткой, находится в положении.

Трогательное фото пара разместила в Facebook.

Сейчас Плотницкий выступает за "Перуджу". В текущем сезоне его команда завоевала серебряные награды в чемпионате Италии. Свою карьеру Олег начинал в харьковском "Локомотиве", затем он перебрался в Италию, где два года выступал за "Милан", а с 2019 года он выступает за свой нынешний клуб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборную Украины U-20 по волейболу со скандалом отстранили от чемпионата Европы-2020.