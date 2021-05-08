Боец ММА перетерпел жуткий болевой прием, а затем нокаутировал соперника (видео)

На вечере смешанных единоборств AMC FIGHT NIGHTS 101, что проходил во Владивостоке, любители ММА стали свидетелями яркого бой. В андеркарде шоу встретились тяжеловесы Денис Подыниногин и Денис Архиреев.

Во втором раунде Подыниногин исполнил удушающий прием, однако Архиреев продемонстрировал недюжинное терпение, сумев выбраться из "капкана". А в третьем раунде Архиреев нокаутировал обессиленного соперника - угол Дениса выбросил полотенце.

Видео болевого приема в бою Денис Подыниногин - Денис Архиреев:

В сети отметили невероятный дух Архиреева: "Ну и терпелка, пока смотрел рука заболела", "Красавчик. Такой болевой выдержал", "Жесть. Как он вытерпел".

Для Архиреева эта победа стала 3 в профи при двух поражениях, Подыниногин, для которого это был дебют в профи, уступил впервые.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу Bellator 258 боец ММА жестоко нокаутировал соперника.