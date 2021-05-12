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Украинка Федина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинка Федина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинская синхронистка Марта Федина завоевала свою вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Украинская спортсменка (93,7 балла) стала второй в произвольной программе соло. Победу в этой дисциплине завоевала россиянка Варвара Субботина, которая опередила украинку почти на три балла. Третий результат показала гречанка Евангелия Платаниоти.

"Телеграф" напоминает, что в прошлый соревновательный день Федина выиграла "золото" чемпионата Европы в техническом соло. Кроме того, победу одержал и украинский дуэт прыгунов в воду Алексей Середа/Ксения Байло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский гимнаст Радивилов выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Марта Федина, Артистическое плавание.
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