Беларусь лишилась этапа Кубка мира по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) согласовал обновленный календарь на сезон 2021/2022. Главным изменением расписания стал перенос этапа Кубка мира в Раубичах (Беларусь) в финский Контиолахти. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, сложившаяся ситуация в Беларуси не дает уверенности организаторам в проведении соревнований, поэтому было решено перенести этап КМ в Контиолахти. Кроме того, данное изменение привело к тому, что шведский Остерсунд проведет сразу два стартовых этапа. С полным календарем этапов Кубка мира по биатлону можно ознакомиться ниже:

Ранее "Телеграф" сообщал, что биатлонист из РФ на эмоциях бросил палку в соперников.