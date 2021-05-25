Горячая российская биатлонистка метит в сборную Украины (фото)

Женская сборная Украины по биатлону может получить неожиданное усиление со стороны России. Перспективная биатлонистка из РФ Дарья Сидорова хочет сменить спортивное гражданство и присоединиться к "Желто-синей" команде.

21-летняя Дарья, которая в юниорках выигрывала чемпионат России уже год как хочет сменить гражданство. Об этом рассказал ТАСС тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. Сидорова у себя на родине считается весьма талантливой спортсменкой, которая пока не блещет результатами. В сезоне-2019/20 она выступала за команду РФ на юниорском Кубке IBU, где ее лучшим результатом стало 13-е место в спринте.

Биатлонистка явно завоюет мужскую аудиторию в Украине, ведь частенько публикует соблазнительные снимки на своей страничке в Instagram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Беларусь потеряла этап Кубка мира по биатлону.