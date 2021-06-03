Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)

В четверг, 3 июня, в Латвии состоялись все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею с шайбой.

В заключительном противостоянии соревновательного дня сборная Канады нанесла поражение команде России со счетом 1:2, при чем решающую шайбу "Кленовые листья" забили в овертайме. Победу североамериканцам принесли точные выстрелы Адама Хенрика и Эндрю Манджапане, а открыл счет в поединке россиянин Евгений Тимкин.

Видеообзор матча Россия - Канада:

Отметим, по решению CAS сборная РФ выступала на турнире под знаменами Олимпийского комитета России (ОКР).

Таким образом, в полуфинале мирового первенства канадцы сыграют с США, а финны померятся силами с немцами. Оба матча пройдут 5 июня.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей ЧМ-2021 по хоккею в Латвии можно ознакомиться у нас на сайте.