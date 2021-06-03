Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
Зубков открыл счет в матче Украина - Северная Ирландия (видео)
Зубков открыл счет в матче Украина - Северная Ирландия (видео)
Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)
Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)

Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
Обновлено 23:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter hockeycanada

В четверг, 3 июня, в Латвии состоялись все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею с шайбой. 

"Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)

В заключительном противостоянии соревновательного дня сборная Канады нанесла поражение команде России со счетом 1:2, при чем решающую шайбу "Кленовые листья" забили в овертайме. Победу североамериканцам принесли точные выстрелы Адама Хенрика и Эндрю Манджапане, а открыл счет в поединке россиянин Евгений Тимкин.

Видеообзор матча Россия - Канада:

Отметим, по решению CAS сборная РФ выступала на турнире под знаменами Олимпийского комитета России (ОКР).

Таким образом, в полуфинале мирового первенства канадцы сыграют с США, а финны померятся силами с немцами. Оба матча пройдут 5 июня.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей ЧМ-2021 по хоккею в Латвии можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 292

Все по теме:

Хоккей, Сборная России по хоккею, Сборная Канады по хоккею.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 оконфузился на пресс-конференции (видео)
02 Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
03 Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
04 Украина - Северная Ирландия: возьмёт ли команда Шевченко реванш за Евро 2016
05 Украинский футболист женился на пышногрудой красотке (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь