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"Маразм крепчает": украинская олимпийская чемпионка ответила на травлю российской прессы

"Маразм крепчает": украинская олимпийская чемпионка ответила на травлю российской прессы
12:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram oksanabaiul

Прославленная украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера, Оксана Баюл отреагировала на публикацию в российском издании spletnik.

Олимпийская чемпионка Баюл усмотрела плагиат в наряде россиянки Загитовой (фото)

В российской прессе растиражировали информацию о том, что Баюл якобы "вела себя как дикарка, которая впервые увидела мир". Кроме того, в блоге говорится, что фигуристка "залезла на чернокожего парня и попыталась заняться с ним сексом". Баюл с улыбкой отреагировала на данную публикацию в РосСМИ, отметив, что в следующий раз они представят ее как пришельца из космоса.

"Маразм у российской прессы крепчает. Судя по всему, российские СМИ подходят к полному краху, истерии и паранойи и становятся настолько смешными, что с них смеется весь мир! Довольно скоро они скажут, что я на самом деле не человек, а пришелец из космоса, который прибыл на НЛО и спустился на каток, сброшенный странными существами, издававшими булькающие звуки", - написала украинка на своей страничке в Instagram.

Оксана Баюл является олимпийской чемпионкой 1994 года в одиночном катании. Фигуристка выигрывала чемпионат мира в Праге (1993 год) и добывала "серебро" на чемпионатах Европы в Хельсинки (1993 год) и Копенгагене (1994 год).

Ранее Баюл пожаловалась на нападки россиян.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Фигурное катание, Оксана Баюл.
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