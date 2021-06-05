"Маразм крепчает": украинская олимпийская чемпионка ответила на травлю российской прессы

Прославленная украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера, Оксана Баюл отреагировала на публикацию в российском издании spletnik.

В российской прессе растиражировали информацию о том, что Баюл якобы "вела себя как дикарка, которая впервые увидела мир". Кроме того, в блоге говорится, что фигуристка "залезла на чернокожего парня и попыталась заняться с ним сексом". Баюл с улыбкой отреагировала на данную публикацию в РосСМИ, отметив, что в следующий раз они представят ее как пришельца из космоса.

"Маразм у российской прессы крепчает. Судя по всему, российские СМИ подходят к полному краху, истерии и паранойи и становятся настолько смешными, что с них смеется весь мир! Довольно скоро они скажут, что я на самом деле не человек, а пришелец из космоса, который прибыл на НЛО и спустился на каток, сброшенный странными существами, издававшими булькающие звуки", - написала украинка на своей страничке в Instagram.

Оксана Баюл является олимпийской чемпионкой 1994 года в одиночном катании. Фигуристка выигрывала чемпионат мира в Праге (1993 год) и добывала "серебро" на чемпионатах Европы в Хельсинки (1993 год) и Копенгагене (1994 год).

Ранее Баюл пожаловалась на нападки россиян.