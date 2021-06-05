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Биатлонистка Пидгрушная вышла замуж и сменила фамилию

Биатлонистка Пидгрушная вышла замуж и сменила фамилию
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram pidhrushna_biathlon

Известная украинская биатлонистка Елена Пидгрушная во второй раз вышла замуж. Об этом спортсменка сообщила на своей страничке в Instagram.

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Елена также поведала, что поменяла фамилию. Теперь она будет выступать за сборную Украины под фамилией мужа Билосюк. Кроме того, биатлонистка отметила, что "сделает все для того, чтобы Билосюк была быстрее на лыжне, чем Пидгрушная". 

"Чтобы достигать успеха нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен! Поэтому, после свадьбы, я сменила фамилию, - написала биатлонистка на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Olena Pidhrushna (@pidhrushna_biathlon)

Отметим, с 2013 по 2016 годы Елена была в браке с политиком Алексеем Кайдой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Беларуси отобрали этап кубка мира по биатлону.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Елена Пидгрушная, Битлон, Елена Билосюк.
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