Непобедимый украинец поборется за титул чемпиона: где и когда смотреть бой Амосов - Лима

В ночь на 12 июня (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам от пропомушена Bellator. В главном бою Bellator 260 непобедимый украинский боец Ярослав Амосов (25-0) сразится с чемпионом организации в полусреднем весе бразильцем Дугласом Лимой (32-8).
В прямом эфире в Украине шоу Bellator 260 покажет онлайн-сервис MEGOGO (требуется подписка, - прим. ред.) Начало вечера ММА - в 01:00 по киевскому времени. Главный бой шоу ориентировочно начнется в 06:00. Кроме того в режиме-live турнир покажет американский ShowTime.
Дуэль взглядов:
Кард боя:
Начало в 04:00. Основной кард
01:00. Предварительный кард
Добавим, что в своем последнем поединке Амосов одолел Логана Сторли раздельным решением судей, а Лима, в свою очередь, единогласным решением проиграл битву Гегарду Мусаси за вакантный пояс Bellator в среднем весе.
Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на турнире Bellator 259.