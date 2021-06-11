Непобедимый украинец поборется за титул чемпиона: где и когда смотреть бой Амосов - Лима

В ночь на 12 июня (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам от пропомушена Bellator. В главном бою Bellator 260 непобедимый украинский боец Ярослав Амосов (25-0) сразится с чемпионом организации в полусреднем весе бразильцем Дугласом Лимой (32-8).

В прямом эфире в Украине шоу Bellator 260 покажет онлайн-сервис MEGOGO (требуется подписка, - прим. ред.) Начало вечера ММА - в 01:00 по киевскому времени. Главный бой шоу ориентировочно начнется в 06:00. Кроме того в режиме-live турнир покажет американский ShowTime.

Дуэль взглядов:

Кард боя:

Начало в 04:00. Основной кард

Ярослав Амосов (Украина) - Дуглас Лима (Бразилия / США)

Пол Дейли (Англия) - Джейсон Джексон (Ямайка / США)

Аарон Пико (США) - Айден Ли (Англия)

Ванесса Порто (Бразилия) - Иларе Жоанне (Бразилия)

Демаркес Джексон (США) - Марк Леммингер (США)

01:00. Предварительный кард

Кайл Крачмер (США) - Леван Чохели (Грузия)

Тайвэн Клэкстон (США) - Джастин Гонсалес (США)

Ник Ньюэлл (США) - Бобби Кинг (США)

Лукас Бреннан (США) - Мэтью Скибицки (США)

Аманда Белл (США) - Марина Мохнаткина (Россия)

Алекс Полицци (США) - Густаво Трухильо (США)

Добавим, что в своем последнем поединке Амосов одолел Логана Сторли раздельным решением судей, а Лима, в свою очередь, единогласным решением проиграл битву Гегарду Мусаси за вакантный пояс Bellator в среднем весе.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на турнире Bellator 259.