Побит "вечный" рекорд в толкании ядра (видео)

Американский легкоатлет Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра.

Олимпийский чемпион Рио-2016 Краузер на отборе на Игры в Токио сумел толкнуть снаряд на 23,37 метра, что на 25 сантиметров дальше, чем достижение еще одного американца Рэнди Барнса, который в 1990 году толкнул ядро на 23,12 метра. Примечательно, что рекорд Барнса продержался больше тридцати лет.

Видео рекордного толчка доступно в сети:

Отметим, Краузеру всего 28 лет, а в январе 2021 году он побил мировой рекорд Барнса в помещении (22,82 метра). На Играх в Токио Райан является главным фаворитом. Олимпиада в Японии должна состояться с 24 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Евро-2020 был побит рекорд Андрея Шевченко.