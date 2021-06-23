196 сантиметров красоты: восхитительная волейболистка сборной Украины (фото)

Украинская волейболистка Виктория Данчак поражает не только своей игрой на площадке, но и за ее пределами.

Данчак, которая является волейболисткой сборной Украины, на клубном уровне выступает за луцкую команду "Волынь-Университет". Спортсменка ведет свою страничку в Instagram, на которой частенько появляются фотографии красотки. Виктория, рост которой составляет 196 сантиметров, не редко хвастается своей спортивной фигурой.

Отметим, в прошлом сезоне команда Виктории заняла четвертое место в женской Суперлиге, но это не помешало Данчак получить вызов в национальную команду, где она выступает на позиции центральной блокирующей.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион мужской Суперлиги по волейболу решил выступать в первенстве Польши.