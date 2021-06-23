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196 сантиметров красоты: восхитительная волейболистка сборной Украины (фото)

196 сантиметров красоты: восхитительная волейболистка сборной Украины (фото)
17:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram __danchi_

Украинская волейболистка Виктория Данчак поражает не только своей игрой на площадке, но и за ее пределами.

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Данчак, которая является волейболисткой сборной Украины, на клубном уровне выступает за луцкую команду "Волынь-Университет". Спортсменка ведет свою страничку в Instagram, на которой частенько появляются фотографии красотки. Виктория, рост которой составляет 196 сантиметров, не редко хвастается своей спортивной фигурой.

Виктория Данчак

Виктория Данчак

Виктория Данчак

Виктория Данчак

Виктория Данчак

Виктория Данчак

Виктория Данчак

Отметим, в прошлом сезоне команда Виктории заняла четвертое место в женской Суперлиге, но это не помешало Данчак получить вызов в национальную команду, где она выступает на позиции центральной блокирующей.

 
 
 
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Публикация от Victoria Danchak (@__danchi_)

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион мужской Суперлиги по волейболу решил выступать в первенстве Польши.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 173

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Волейбол, ВК Волынь-Университет.
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