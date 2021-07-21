Олимпийские игры-2032 пройдут на Зеленом континенте: подробности

Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене.

Такое решение приняли на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио, сообщает Eurosport.

В 2032-м году пройдут 35-е по счёту Олимпийские игры. Среди претендентов были китайские города Чэнду и Чунцин, столица Катара Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул и Пхеньян.

Однако МОК избрала столицей для соревнований в 2032-м году город Брисбен в Австралии.

Население этого австралийского города, являющегося также столицей штата Квинсленд, составляет более 2,2 млн. Также в Брисбене находится множество музеев, например, Галерея современного искусства Квинсленда. Она входит в число главных музеев современного искусства в Австралии.

Напомним, что нынешние Олимпийские игры в Японии пройдут в период с 23 июля по 8 августа, в состязаниях примут участие более 11 тыс. спортсменов.

Следующие соревнования пройдут в 2024-м году в Париже, а в 2028-м в Лос-Анджелесе.

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