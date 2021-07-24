Прыгун с шестом сломал передние зубы на Олимпиаде в Токио (видео)

Британский прыгун с шестом Гарри Коппелл неудачно потренировался накануне старта соревнований на Олимпиаде в Токио. Об этом спортсмен рассказал сам на своей страничке в twitter.

Легкоатлет во время тренировки неудачно исполнил попытку, зацепив планку на высоте. В итоге спортсмен приземлился на маты, а планка упала прямо ему на лицо, травмировав передние зубы. Позднее Гарри рассказал о происшествии поведав, что сломал два зуба. Кроме того, Коппелл показала видео инцидента, а также "похвастался" фото своей травмы.

Видео с жуткой травмой легкоатлета доступно на его страничке в twitter:

"Хорошо потренировался сегодня в тренировочном лагере Великобритании. Хотя планка упала мне на лицо и выбила зубы. Надеюсь на Олимпиаде есть хороший дантист", - пошутил после происшествия спортсмен.

Отметим, соревнования по прыжкам с шестом у мужчин на Олимпиаде в Токио пройдут 3 августа.

За ходом игр можно следить в нашем онлайне.

Ранее "Телеграф" сообщал о страшной травме испанского футболиста на олимпийском турнире.