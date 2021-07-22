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Известный футболист получил жуткую травму на Олимпиаде в Токио (видео)

Известный футболист получил жуткую травму на Олимпиаде в Токио (видео)
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BlancosCentral

Пока Токио только готовится к официальной церемонии открытия Олимпиады командные соревнования, в частности, футбол уже в самом разгаре. К сожалению, испанский футболист Даниель Себальос получил жуткую травму в матче против Египта на олимпийском футбольном турнире.

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Полузащитник "Фурии Роха" и "Реала" в конце первой 45-минутки травмировался после того, как ему на ногу наступил нападающий сборной Египта Мохамед Тахер. После столкновения левый голеностоп испанца оказался в неестественном положении, а хавбеку понадобилась медицинская помощь. В итоге Даниель покинул поле, а вместо него вышел Хон Монкайола. К слову, судья даже после просмотра VAR не стал удалять египтянина, показав тому лишь желтую карточку.

Видео жуткого эпизода доступно в сети:

Отметим, в итоге встреча завершилась со счетом 0:0.

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 страшную травму получил украинский футболист Артем Беседин, который выбыл на длительный срок. Украинские сборники связывают успехи команды на чемпионате Европы именно с героизмом форварда "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 490

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Сборная Испании, Олимпийские игры, Олимпиада, Футбол, Сборная Египта, Токио-2020, Даниель Себальос.
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