Известный футболист получил жуткую травму на Олимпиаде в Токио (видео)

Пока Токио только готовится к официальной церемонии открытия Олимпиады командные соревнования, в частности, футбол уже в самом разгаре. К сожалению, испанский футболист Даниель Себальос получил жуткую травму в матче против Египта на олимпийском футбольном турнире.

Полузащитник "Фурии Роха" и "Реала" в конце первой 45-минутки травмировался после того, как ему на ногу наступил нападающий сборной Египта Мохамед Тахер. После столкновения левый голеностоп испанца оказался в неестественном положении, а хавбеку понадобилась медицинская помощь. В итоге Даниель покинул поле, а вместо него вышел Хон Монкайола. К слову, судья даже после просмотра VAR не стал удалять египтянина, показав тому лишь желтую карточку.

Видео жуткого эпизода доступно в сети:

Damnn,that looked horrible for ceballos in the replay

yellow card was given after the VAR check #egyesp #Olympics pic.twitter.com/ybA6ZZ5Seq

— Allenselva (@allenselva24) July 22, 2021