Известный футболист получил жуткую травму на Олимпиаде в Токио (видео)

Пока Токио только готовится к официальной церемонии открытия Олимпиады командные соревнования, в частности, футбол уже в самом разгаре. К сожалению, испанский футболист Даниель Себальос получил жуткую травму в матче против Египта на олимпийском футбольном турнире.

Полузащитник "Фурии Роха" и "Реала" в конце первой 45-минутки травмировался после того, как ему на ногу наступил нападающий сборной Египта Мохамед Тахер. После столкновения левый голеностоп испанца оказался в неестественном положении, а хавбеку понадобилась медицинская помощь. В итоге Даниель покинул поле, а вместо него вышел Хон Монкайола. К слову, судья даже после просмотра VAR не стал удалять египтянина, показав тому лишь желтую карточку.

Видео жуткого эпизода доступно в сети:

Damnn,that looked horrible for ceballos in the replay

yellow card was given after the VAR check #egyesp #Olympics pic.twitter.com/ybA6ZZ5Seq — Allenselva (@allenselva24) July 22, 2021

Отметим, в итоге встреча завершилась со счетом 0:0.

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 страшную травму получил украинский футболист Артем Беседин, который выбыл на длительный срок. Украинские сборники связывают успехи команды на чемпионате Европы именно с героизмом форварда "Динамо".