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Развенчала миф о "горе-убийце": впервые в истории украинка покорила одну из самых опасных вершин мира (фото)

Развенчала миф о "горе-убийце": впервые в истории украинка покорила одну из самых опасных вершин мира (фото)
11:25 Сегодня Телеграф

27 июля впервые в истории независимой Украины нашей соотечественнице удалось покорить одну из самых опасных мировых вершин. Украинка Ирина Галай в 06:42 по киевскому времени установила рекорд, поднявшись на вторую по высоте горную вершину Земли – К2 Чогори, которая возвышается на 8 611 метров над уровнем моря.

О невероятном достижении 32-летней альпинистки, которая ранее уже взбиралась на Эверест, сообщил спортивный обозреватель Максим Розенко на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, Ирина развенчала миф, что К2 могут покорить только профи. Ведь она не альпинистка по профессии, а, в первую очередь, - бизнесвумен. 

Вместе с девушкой на Чогори взобрался и Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил восхождение без кислородной маски.

На момент выхода новости экстремалы спускаются с горы в базовый лагерь.

Отметим, что К2 Чогори расположена в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Она является чрезвычайно сложной в восхождении, из-за чего ее даже прозвали "дикой горой" и "горой-убийцей".

Напомним, альпинист из Непала побил мировой рекорд, покорив все "восьмитысячники" мира менее чем за семь месяцев.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 170

Все по теме:

Альпинизм, Эверест, Горы, Ирина Галай, К2 Чогори, Дмитрий Семененко.
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