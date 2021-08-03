Сборная Украины стала триумфатором чемпионата мира по ММА

Пока украинские олимпийцы остаются без золотых наград на Играх в Токио, сборная Украины по ММА заняла первое общекомандное место в медальном рейтинге на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди детей, юношей и юниоров.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Facebook.

С 30 июля по 1 августа в Софии (Болгария) состоялся чемпионат мира по смешанным единоборствам среди детей, юношей и юниоров. На турнире, в котором участвовали 331 спортсмен из 23 стран, украинцы завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых наград. Таким образом, "Желто-синие" в упорной борьбе выиграли общекомандный зачет, опередив Россию лишь по количеству "серебра".

Общекомандный медальный зачет ЧМ по ММА среди детей, юношей и юниоров:

Чемпионат мира проходил в трех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Украина была представлена на соревнованиях 68 спортсменами.

Ранее "Телеграф" сообщает, что впервые в истории чемпионом промоушена ММА Bellator стал украинец.