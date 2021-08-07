Недостаточно значимая спортсменка: выяснилось, почему украинская прыгунья выступала на Олимпиаде без тренера

Федерация легкой атлетики пояснила почему тренера Марины Килипко не было на Олимпиаде. Накануне спортсменка стала пятой в прыжках с шестом, а в интервью после выступления эмоционально рассказала про отсутствие поддержки.

Причины такого решения Федерация опубликовала на сайте.

По словам спортивных функционеров, официальных лиц в делегации могло быть не более 16 человек, при этом тренера разрешалось взять только тем спортсменам, которые соответствуют одному из трех критериев: ТОП-10 в своем виде спорта в мире, участие в двух и более дисциплинах, в команде 2 и больше воспитанника одного тренера.

Марина Килипко, согласно информации ФЛА, была на 22 месте в мировом рейтинге на момент подачи заявки.

Помогать Килипко на Олимпиаде должны были тренеры команды Вячеслав Калиниченко и Виталий Петров.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский боксер Александр Хижняк был готов продолжать бой за золото, но рефери решил иначе.