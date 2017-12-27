В "Динамо" Милевского определили лучших игроков сезона

Украинский форвард Артем Милевский стал вторым в голосовании за лучшего игрока «Динамо» Брест в сезоне.

32-летний нападающий набрал 31,97% голосов, а победитель Леандро Торрес – 36,67%.

Голосование проходило среди болельщиков на официальном сайте клуба.

Ранее Милевский был признан болельщиками лучшим форвардом «Динамо» Брест в сезоне.

В 15 матчах в составе брестского «Динамо» Милевский забил 5 голов и сделал 5 ассистов.