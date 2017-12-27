В "Динамо" Милевского определили лучших игроков сезона
Новости спорта: Украинский форвард Артем Милевский стал вторым в голосовании за лучшего игрока "Динамо" Брест в сезоне.
Украинский форвард Артем Милевский стал вторым в голосовании за лучшего игрока «Динамо» Брест в сезоне.
32-летний нападающий набрал 31,97% голосов, а победитель Леандро Торрес – 36,67%.
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Голосование проходило среди болельщиков на официальном сайте клуба.
Ранее Милевский был признан болельщиками лучшим форвардом «Динамо» Брест в сезоне.
В 15 матчах в составе брестского «Динамо» Милевский забил 5 голов и сделал 5 ассистов.