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В "Динамо" Милевского определили лучших игроков сезона

ФК Динамо-Брест
05:22 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Украинский форвард Артем Милевский стал вторым в голосовании за лучшего игрока "Динамо" Брест в сезоне.

Украинский форвард Артем Милевский стал вторым в голосовании за лучшего игрока «Динамо» Брест в сезоне.

32-летний нападающий набрал 31,97% голосов, а победитель Леандро Торрес – 36,67%.

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Голосование проходило среди болельщиков на официальном сайте клуба.

Ранее Милевский был признан болельщиками лучшим форвардом «Динамо» Брест в сезоне.

В 15 матчах в составе брестского «Динамо» Милевский забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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Новости спорта, Артем Милевский, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Динамо (Брест), Футбол.
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