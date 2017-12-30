"Барселона" предложила пожизненный контракт полузащитнику
Новости спорта: "Барселона" намерена сохранить полузащитника Серхи Роберто до конца его карьеры.
"Барселона" намерена сохранить полузащитника Серхи Роберто до конца его карьеры, в связи с чем предложила 25-летнему футболисту пожизненный контракт, сообщает AS. В ответ на это агент Роберто выдвинул встречное предложение, которое каталонский клуб изучает.
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"Существуют разногласия между желаниями клуба и игрока, но всё решаемо. Надеемся, что в ближайшие недели контракт будет продлён", – сообщил источник в стане сине-грантовых.
Серхи Роберто выступает за первую команду "Барселоны" с 2011 года. Действующее соглашение хавбека с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2019 года.