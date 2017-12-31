Игрок "Ман Сити" не сумел сдержать слез, покидая поле после травмы
Новости спорта: Бразильский футболист Жезус получил травму в матче 21-го тура АПЛ Кристал Пэлас – Манчестер Сити.
Габриэл Жезус из-за травмы был вынужден досрочно завершить матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу против Кристал Пэлас.
Форвард Манчестер Сити покидал поле со слезами на глазах, а также с помощью медицинского персонала.
По предварительным данным, бразильский игрок пропустит около двух месяцев.
Gabriel Jesus in tears after getting inujred. #CRYARS pic.twitter.com/Q4qTmsIcLg
— Junaid Moraes (@iamjafridi) 31 декабря 2017 г.
Напомним, Манчестер Сити завершил 2017 год нулевой ничьей с Кристал Пэлас.