Игрок "Ман Сити" не сумел сдержать слез, покидая поле после травмы

Габриэл Жезус из-за травмы был вынужден досрочно завершить матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу против Кристал Пэлас.

Форвард Манчестер Сити покидал поле со слезами на глазах, а также с помощью медицинского персонала.

По предварительным данным, бразильский игрок пропустит около двух месяцев.

Gabriel Jesus in tears after getting inujred. #CRYARS pic.twitter.com/Q4qTmsIcLg

— Junaid Moraes (@iamjafridi) 31 декабря 2017 г.