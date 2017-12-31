Игрок "Ман Сити" не сумел сдержать слез, покидая поле после травмы

Габриэл Жезус из-за травмы был вынужден досрочно завершить матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу против Кристал Пэлас.

Форвард Манчестер Сити покидал поле со слезами на глазах, а также с помощью медицинского персонала.

По предварительным данным, бразильский игрок пропустит около двух месяцев.

Напомним, Манчестер Сити завершил 2017 год нулевой ничьей с Кристал Пэлас.