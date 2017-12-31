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Игрок "Ман Сити" не сумел сдержать слез, покидая поле после травмы

Жезус
21:52 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Бразильский футболист Жезус получил травму в матче 21-го тура АПЛ Кристал Пэлас – Манчестер Сити.

Габриэл Жезус из-за травмы был вынужден досрочно завершить матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу против Кристал Пэлас.

Форвард Манчестер Сити покидал поле со слезами на глазах, а также с помощью медицинского персонала.

По предварительным данным, бразильский игрок пропустит около двух месяцев.

Напомним, Манчестер Сити завершил 2017 год нулевой ничьей с Кристал Пэлас.

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Новости спорта, АПЛ, Жезус, Травма, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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