Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Свитолина с боем вышла в полуфинал Брисбена Свитолина с боем вышла в полуфинал Брисбена
Новости: Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м
Новости: Бокс. Расписание боев на январь 2018 года Бокс. Расписание боев на январь 2018 года
Новости: Футбол. Результаты и обзор матчей 3 января Футбол. Результаты и обзор матчей 3 января

Лидер "Карпат" может продолжить карьеру в Испании

Фернандо Тиссоне
10:57 Сегодня Телеграф
matchday.ua

Новости спорта: Полузащитник "Карпат" Фернандо Тиссоне может вернуться в Примеру.

По информации испанского портала Marca, экс-полузащитник "Мальорки" и "Малаги", а до недавнего времени игрок «Карпат» Фернандо Тиссоне имеет вариант продолжения карьеры в "Леганесе".

Месси рассказал о самом лучшем, что с ним произошло в жизни

В составе "пепиньерос" 31-летний Тиссоне должен заменить ушедшего в АЕК Эрика Морана.

Соперник "Динамо" в Лиге Европы усилился именитым испанцем

Помимо "Леганеса" свой состав аргентинским футболистом с итальянским паспортом хотят усилить также "Бетис" и "Хетафе".

В составе "Карпат" Тиссоне выступал с сентября 2017 года. За это время он успел провести 12 матчей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Трансферы, Фернандо Тиссоне, ФК Карпаты, ФК Леганес, ФК Малага, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м

Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м
Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко

Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко
Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"

Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"
Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте

Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте
Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)

Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Арсенал" - "Челси": 2:2: события матча (Видео) Конте решил заняться йогой, чтобы усмирить бурный характер Экс-футболист "Динамо" забил гениальный гол за "Сидней", включив режим Месси (Видео)

Последние новости

В Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии и гибель военных РФ Маррей снялся с "Australian Open" Ученые разгадали большую тайну самой маленькой птички
Сегодня читают в спорте
01 Мейвезер раскритиковал промоутера Ломаченко
02 "Челси" хочет подписать Роналду
03 Уроженец Киева стал первой ракеткой мира в настольном теннисе
04 Хирн: Бой Джошуа и Паркера будет легендарным
05 Умер известный спортивный журналист
Новости сегодня
11:22 В бюджете Украины на 2018 год финансирование науки существенно возросло
11:13 Месси рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры
11:13 Курьезные снимки о том, как весело или не очень народ встречал Новый 2018 год
11:08 Алина Гросу похвасталась возвращением с России
10:56 Порошенко назвал пять любимых книг, которые прочитал в прошлом году
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СБУ подтвердила задержание в Москве участника АТО СБУ подтвердила задержание в Москве участника АТО
Новости: Адвокат Ноздровськой проведет собственное расследование Адвокат Ноздровськой проведет собственное расследование
Новости: Админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска против ГМС Саакашвили отказали в удовлетворении иска против ГМС
Новости: Рождество Христово 2018: красивые поздравления, смс и открытки для близких Рождество Христово 2018: красивые поздравления, смс и открытки для близких
Добавить комментарий
0