Лидер "Карпат" может продолжить карьеру в Испании

По информации испанского портала Marca, экс-полузащитник "Мальорки" и "Малаги", а до недавнего времени игрок «Карпат» Фернандо Тиссоне имеет вариант продолжения карьеры в "Леганесе".

В составе "пепиньерос" 31-летний Тиссоне должен заменить ушедшего в АЕК Эрика Морана.

Помимо "Леганеса" свой состав аргентинским футболистом с итальянским паспортом хотят усилить также "Бетис" и "Хетафе".

В составе "Карпат" Тиссоне выступал с сентября 2017 года. За это время он успел провести 12 матчей.