Лидер "Карпат" может продолжить карьеру в Испании
Новости спорта: Полузащитник "Карпат" Фернандо Тиссоне может вернуться в Примеру.
По информации испанского портала Marca, экс-полузащитник "Мальорки" и "Малаги", а до недавнего времени игрок «Карпат» Фернандо Тиссоне имеет вариант продолжения карьеры в "Леганесе".
Месси рассказал о самом лучшем, что с ним произошло в жизни
В составе "пепиньерос" 31-летний Тиссоне должен заменить ушедшего в АЕК Эрика Морана.
Соперник "Динамо" в Лиге Европы усилился именитым испанцем
Помимо "Леганеса" свой состав аргентинским футболистом с итальянским паспортом хотят усилить также "Бетис" и "Хетафе".
В составе "Карпат" Тиссоне выступал с сентября 2017 года. За это время он успел провести 12 матчей.