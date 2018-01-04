Месси рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о перспективе стать тренером после завершения карьеры.

"Вероятно, я не буду тренером после завершения карьеры, но есть достаточно времени, чтобы передумать.

Я хочу быть совершенным, но существуют некоторые аспекты игры, которые мне необходимо улучшить, чтобы достичь максимального уровня. Какие? Пенальти, я должен практиковать их больше», – сказал Месси.

В текущем сезоне Лионель забил 19 голов и отдал 8 ассистов в 25 матчах.